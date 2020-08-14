Koronavirüs yüzünden düğünü iptal olanlar parasını geri alabiliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-yuzunden-dugunu-iptal-olanlar-parasini-geri-alabiliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Düğün yapmak için bir yıl öncesinden rezervasyon yaptıran ve kapora yatıran, pandemi nedeniyle düğünlerini yapamayan çiftler ile aileleri, ödedikleri kaporalarını alamıyorlar. Ancak tüketici kanunları, evlenecek çiftlerden yana. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, düğünlerini iptal edenlerin ödedikleri ücreti geri alabilmeleri için yapmaları gerekenleri açıkladı...