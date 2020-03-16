Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırladı. Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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