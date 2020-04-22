Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronaviruse-yakalanan-cinli-doktorlarin-ten-rengi-neden-degisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan ve 2 aylık tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü. 'Peki, bu doktorların ten rengi neden değişti?' Prof. Dr. Orhan Yıldız bu konuda dahil olmak üzere virüs hakkında merak edilen sorularla ilgili açıklama yaptı.