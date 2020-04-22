Çin'in Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan ve 2 aylık tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü. 'Peki, bu doktorların ten rengi neden değişti?' Prof. Dr. Orhan Yıldız bu konuda dahil olmak üzere virüs hakkında merak edilen sorularla ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.