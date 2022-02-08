Koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Erdoğan'ın son sağlık durumu nasıl?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronaviruse-yakalandigini-duyuran-baskan-erdoganin-son-saglik-durumu-nasil" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erdoğan'ın hastalığını duyurmasının ardından sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağmıştı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın karantinaları kısıklıdaki evlerinde devam ediyor. Peki Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son durumları nedir? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı. Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten İslamoğlu, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya – Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin son bulması için de Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini belirtti." ifadelerini kullandı..