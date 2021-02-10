Koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçiliyor

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Çin'den aşı anlaşması, kısıtlamaların kaldırıması, mutasyon, yerli aşı çalışmalarında son durum, yeni tedbirler gibi bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, pazartesi günü itibariyle koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçileceğini duyurdu. İşte Bakan Koca'nın 10 Şubat 2021 Çarşamba günü canlı yayında yaptığı açıklamaların tamamı...