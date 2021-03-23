Koronavirüste 3. dalga başladı mı? Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın'dan önemli açıklamalar

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'da yükselişe geçen günlük vaka sayısı ve vefat sayılarının nedenlerini A Haber canlı yayınında anlattı. Yalçın, Antalya'da son 3 hafta içerisinde vaka artışlarının yüzde 30 oranında yükseldiğini belirtti. Maske ve hijyen kurallarının hafifletilmesinin buna artışlara neden olabileceğine dikkat çeken Yalçın, vaka sayılarının 20 bini geçmesine rağmen hastaneye yatış ve ağır hasta sayılarındaki azalmanın nedenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.