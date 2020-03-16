Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor Hastalar hangi testlerden geçiyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronaviruste-takip-sureci-nasil-isliyor-hastalar-hangi-testlerden-geciyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor. Kişilerin özellikle hijyenine dikkat etmesi, ellerini su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkaması en önemli kriterlerin arasında yerini alıyor. Peki koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiriliyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sema Alp Çavuş, Ahaber'e önemli açıklamalarda bulundu.