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    Koronavirüsten korunmak için uyulması gereken 14 kural!

    Giriş Tarihi: 15.03.2020, 16:58

    Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ölümler meydana gelmeye devam ediyor. Ancak koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler oldukça basit. Özellikle kişisel hijyen virüslerden korunmada en önemli etken. Peki koronavirüsten korunmak için neler yapmak gerekir? Uyulması gereken kurallar nelerdir? İşte merak edilenler...

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