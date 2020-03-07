Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüs nasıl bulaşır? Sağlık Bakanlığı paylaştı...

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Sağlık Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yeni tip koronavirüsle ilgili bilgilendirme amaçlı bir video yayınlandı. Paylaşım ile koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapılmalıdır? Belirtileri varsa neler yapılmalıdır? sorularına cevap bulunuyor. İşte o paylaşım...