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    Koronavirüsün grip ve nezleden farkı ne?

    Giriş Tarihi: 23.03.2020, 13:09

    Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor. Kişisel olarak alınabilecek tedbirlerin başında hijyen kurallarına dikkat etmek ve sosyal mesafeyi koruyarak mümkün olduğunca evde kalmak geliyor. Peki koronavirüsün grip ve nezleden farkı ne? Koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmek gerekir? A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan detayları anlattı.

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