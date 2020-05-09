Koronavirüsün ilacı bulundu mu? Aşı çalışmaları ne durumda? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirusun-ilaci-bulundu-mu-asi-calismalari-ne-durumda-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Neredeyse tüm ülkeler bu konu hakkında çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Peki, koronavirüsün ilacı bulundu mu? Aşı çalışmaları ne durumda? Bu soruların cevaplarını Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan verdi. İşte detaylar...