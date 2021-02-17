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    Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Başkan Erdoğan açıkladı

    Giriş Tarihi: 17.02.2021, 20:53

    Türkiye'nin merakla beklediği "Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Restoran, kafe, kıraathaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından verdi. Başkan Erdoğan, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz." dedi.

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