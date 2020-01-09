Koza İpek Davasında Karar

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Koza-İpek Holding davasında karar açıklandı. Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Sanıklardan Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Cafer Tekin İpek'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.

Sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanununa muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası verildi.

Sanıklar, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi.

AA