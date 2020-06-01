Kreşler yeniden açıldı! Kreşlerde hangi tedbirler alındı?

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı.

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme süreci resmen başladı. Tüm Türkiye'de Kovid-19 önlemleri nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kreş ve gündüz bakım evleri de bu kapsamda tekrar faaliyete geçti. Çocuklar yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları eğitim yuvalarına büyük mutlulukla geri dönerken, kurumlar ise onların sağlığını korumak için gerekli olan önlemleri büyük bir titizlikle aldı.