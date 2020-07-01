Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kritik-astana-zirvesi-sona-erdi-baskan-erdogan-putin-ve-ruhaniden-ortak-bildiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü. Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.