Kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kritik-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-bakan-kocadan-flas-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulup toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Koca, "Şu sayılar büyük önem arz ediyor: Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurtdışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır." dedi.