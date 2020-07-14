Kritik kabine toplantısı bugün! Gündemde çok önemli konular var

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün yapılıyor, toplantısında gündem yoğun. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrasında atılacak adımlar, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2 yılı gündem başlıkları arasında. Libya'ya gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler sonrası askeri işbirlikleri ve Suriye gündemi de Kabine'de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında 24 Temmuz Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemişti. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet hazırlıklarının değerlendirilmesi ve Ayasofya'da inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabine toplantısında önemli gündem maddesi salgının seyri olacak. Vaka sayısı ve il bazlı alınan önlemlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Okulların açılma takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmları da toplantıda kabine üyelerine aktarılacak. Kabinenin yaklaşan Kurban Bayramı için de olası bazı önlemleri değerlendirilmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA

Libya masadaki sıcak başlık. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Libya'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artması bekleniyor. Bu kapsamda kabine toplantısında Libya ile ilişkiler ve

Ateşkes girişimleriyle ilgili son durum masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Fransa'nın çağrısıyla Libya'ya destek nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları görüşmek üzere hafta başında toplanıyor. Bu toplantının yansımalarının ve Türkiye- AB ilişkilerinin de kabine gündeminde olması bekleniyor.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yıl dönümü nedeniyle sistemin iki yıllık değerlendirmesinin yapılması da beklentiler arasında.