Küçük Menderes Nehri’ne CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun ihanet ettiği ortaya çıktı. İlçede 400 işletmenin faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesi’nin atık sularının arıtmaya girmeden kanalizasyona bağlanmasına onay vermediği için görevden alınan İZSU Tire Teknik Şube Müdürü Muammer Özarslan, İZKA hibesiyle yapılan hattan gelen pis suyun nehre deşarj edildiğini söyledi.
Küçük Menderes'e İZSU ihaneti ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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