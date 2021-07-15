Külliye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kulliyede-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-anma-programi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'nda Başkan Erdoğan konuştu. Erdoğan, "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür." dedi. Net mesajlar veren Başkan Erdoğan ayrıca, "Bu millet ihaneti ve haini affetmez. Hainlerin arkasında duranları da affetmez." şeklinde konuştu.