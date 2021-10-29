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    Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...

    Giriş Tarihi: 29.10.2021, 12:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Erdoğan'ı ilk tebrik eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi. Törene Bakanlar Kurulu'nun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok milletvekili, yüksek yargı mensupları ve Genelkurmay yetkilileri katıldı.

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