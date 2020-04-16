ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölüm fragmanında "Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!" ifadesi dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı izle...
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