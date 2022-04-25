Kuşadası Belediyesi'nde darp iddiası! Mağdur esnaf o anları anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kusadasi-belediyesinde-darp-iddiasi-magdur-esnaf-o-anlari-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuşadası'nda darp olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne evrak almaya giden esnaf İbrahim Burak Okutan, koridorda karşılaştığı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak'ın hışmına uğradı. Yüzünde ve kollarında sıyrıklar oluşan Okutan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis karakoluna giden Okutan, Atak'ın kendisine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu. Okutan, "Belediyeye girerken üst aramasından geçirildik. Kamera kayıtlarına bakıldığında da görülecektir, üzerimizde bıçak yok. Dayak yiyen taraf biziz. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, bizi 'Sonunuz Ergün Poyraz gibi olacak' diyerek tehdit etti" dedi. Mağdur olan esnaf o anları A Haber'de anlattı.