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    Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 15:35

    Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e sadece İller Bankası'da kullanılmak için 50 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi. Ancak borçlanma talebinin tutanağa oylanan karardan farklı yazıldığı ortaya çıktı. Kararın tutanağa "Tüm kamu ve özel bankalar ile dış finansman kaynakları" şeklinde yazılmasına Cumhur İttifakı üyeleri itirazda bulundu. Konuyla ilgili olarak Kuşadası AK Parti Grup Sözcüsü Tacettin Özden A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

    CHP tipi işletmecilik

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