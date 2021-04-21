Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.
Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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