Kütahya Belediyesi'nden esnafa destek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kutahya-belediyesinden-esnafa-destek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, alınan encümen kararı ile belediyenin kiracısı olan esnaflara yönelik uygulanan yüzde 50 kira indiriminin üç ay daha uzatıldığını söyledi. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bereket Kart Projesi de, zor durumda olan esnaflarında imdadına yetişecek. Belediye Başkanı Alim Işık, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan 920 esnafa odalar aracılılığı ile Bereket Kart verileceğini bildirdi.