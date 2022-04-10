  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum! Dev proje ne zaman açılacak?

    Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum! Dev proje ne zaman açılacak?

    Giriş Tarihi: 10.04.2022, 11:57

    Tüm Türkiye'de şehir hastaneleri bir bir hizmete açılıyor. Ege ili Kütahya da yeni hastanesine kavuşuyor. Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum nasıl? Açılış tarihi ne zaman?

    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı
    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Görüntüler İzmir’den! Hepsi birden hedefe kilitlenip atış yaptı
    Görüntüler İzmir'den! Hepsi birden hedefe kilitlenip atış yaptı
    Ayvacık Tünellerinde sona doğru! 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek
    Ayvacık Tünellerinde sona doğru! 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek 5.4.2022 11:14:22
    Başkan Erdoğan’dan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 2.4.2022 17:09:48
    Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan’dan Fatih’te Genç Projeler Açılış Programı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Fatih’te Genç Projeler Açılış Programı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul’da gerçekleştirebiliriz
    Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul'da gerçekleştirebiliriz
    Soyer’in gerçekleştirmediği vaatleri bir bir sıraladı! AK Partili Dağ: İzmir’i ancak AK belediyecilik kurtarabilir!
    Soyer'in gerçekleştirmediği vaatleri bir bir sıraladı! AK Partili Dağ: İzmir'i ancak AK belediyecilik kurtarabilir!
    Bir CHP’li belediyede daha rüşvet skandalı! Başkan yardımcısı görevden alındı
    Bir CHP'li belediyede daha rüşvet skandalı! Başkan yardımcısı görevden alındı
    Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy’le görüşeceğim
    Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
    Türk Ordusu’na hakaret eden CHP’li Halil Arda’ya ödül!
    Türk Ordusu’na hakaret eden CHP'li Halil Arda'ya ödül!
    Buca metrosu ihalesi iptal edildi!
    Buca metrosu ihalesi iptal edildi!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında betonarme işleri yüzde 100 oranına yaklaştı. 31 Aralık tarihinde hizmete açılacak olan hastanede mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

    AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hava şartlarının elverdiği oranda çalışan sayısı artıyor. Şu anda 300 işçi var. Bunlar hava şartlarına göre bin sayısına kadar ulaşacak. Tüm taşeron firmalarla anlaşmalar ve sözleşmeler imzalandı. Şu an ekipman siparişleri verildi. Kazandır, asansör gibi birçok ekipmanla ilgili üretim başlamış. İnşallah bu sene hastane inşaatımızı hizmete sokmak niyetindeyiz. Bununla ilgili çalışmaları yakından takip edeceğiz. Hedefimiz bu sene sonuçlandırmak" dedi.



    Şehir Hastanesi'nin açıldıktan sonra diğer hastanelerin de devam etmesi yönünde çalışma yaptıklarını vurgulayan Ceyhun, "Kütahya'mız otel konforunda bir hastaneye kavuşmuş olacak. Takip anlamında çalışmalarımız sürüyor. Şuan ki hastanemizin otopark problemi yeni hastanemizde hem açık otoparklar hem de kapalı otoparklar ile çözülmüş olacak" şeklinde konuştu.



    Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesi'nde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
    İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
    Destan19.bölüm fragmanı
    Destan19.bölüm fragmanı
    Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    İzmir’in ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı
    Başkan Erdoğan öğrencilerle iftar yaptı