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    Yeniasır TV Gündem Kütahya Şehir Hastanesi projesinde son durum! Havadan böyle görüntülendi

    Kütahya Şehir Hastanesi projesinde son durum! Havadan böyle görüntülendi

    Giriş Tarihi: 06.08.2022, 16:53

    Tüm Türkiye'de şehir hastaneleri bir bir hizmete açılıyor. Ege ili Kütahya da yeni hastanesine kavuşuyor. Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında son durum nasıl? Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Projenin son durumu ise havadan görüntülendi.

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    Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi.

    Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesi'nde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Hastane inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede bu hastanemizin içine gidip vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasını sağlayacağız. Kütahyamız çok modern bir hastanemizle buluşacak. Sadece burada değil, Yoncalı'da da 100 yatak kapasiteli hastane inşaatımız devam ediyor" dedi.

    Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, havadan da görüntülendi.

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