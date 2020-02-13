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Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

Giriş Tarihi: 13.02.2020, 13:00

Kütahya'da Faslı kadınları Türkiye'ye getirip evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile 4 Faslı kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş.'nin, çıktığı bir televizyon programında aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını itiraf edince tutuklanan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Faslı kadınları Türkiye'ye getiren şüphelilerin komisyon olarak 25 bin lira aldıkları iddia edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fas'tan getirdikleri kadınlarla 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çıktığı bir televizyon programında Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında Türkiye'ye getirerek evlendirdiğini itiraf ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi Ş.Ş. ile A.K. ve Fas uyruklu kadınlar R.L., S.K., M.S., H.E.S. evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Faslı kadınların yanlarında, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da olduğu görüldü.

Şüphelilerin geçen ay İstanbul'da tutuklanan Mehmet Şimşek ile bağlantılı oldukları ve evlilik vaadiyle getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları iddia edildi. Faslı kadınların ise evlilik vaadiyle görüştükleri damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir süre sonra şehirden ayrılarak kaçtıkları belirlendi.

DHA

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