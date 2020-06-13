LGS giriş belgeleri yayınlandı! Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/lgs-giris-belgeleri-yayinlandi-sinav-icin-hangi-onlemler-alindi-lgs-sinavi-nasil-yapilacak-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden bir açıklama LGS sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu. 20 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesi alınan tedbirlerde belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan sınavda, öğrencilerin sağlığı için her detay düşünüldü. Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...