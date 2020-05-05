LGS sınavı nerede ve nasıl yapılacak? Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/lgs-sinavi-nerede-ve-nasil-yapilacak-bakan-selcuk-canli-yayinda-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk özellikle öğrencilerin merak ettiği, 'LGS sınavı nerede ve nasıl yapılacak? LGS sınavı için başvuru nasıl yapılacak?' sorularına yanıt verdi. LGS sınavı ile ilgili öğrenci velileriyle alakalı olan bir konuya da değinen Bakan Selçuk, "LGS sınavı 2 oturumda yapılacak. 2 oturum arasında 45 dakika süre var.' ifadelerini kullandı.