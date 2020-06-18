LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/lgs-ve-yks-gununde-kisitli-sokaga-cikma-yasagi-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS tedbirleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.