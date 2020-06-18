  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 14:00

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS tedbirleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Çad’a ikinci defa tıbbi yardım desteği
    Çad’a ikinci defa tıbbi yardım desteği
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    İzmir'de kritik operasyon! DHKP/C'nin kasası yakalandı
    İzmir'de kritik operasyon! DHKP/C'nin kasası yakalandı
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Çad’a ikinci defa tıbbi yardım desteği
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çad'a yardım gönderiliyor
    İzmir'de kritik operasyon! DHKP/C'nin kasası yakalandı
    İzmir'de kritik operasyon! DHKP/C'nin kasası yakalandı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'in 1 aylık verilerini açıkladı!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'in 1 aylık verilerini açıkladı!