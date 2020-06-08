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    Libya'da 100 yıllık plan işte böyle bozuldu

    Giriş Tarihi: 08.06.2020, 17:18

    Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Libya Ordusu karşısında art arda aldığı yenilgilerle geri çekilmesi ve kontrol ettiği şehir ve bölgeleri terk etmek zorunda kalması kimleri rahatsız etti? Türkiye'nin Libya'nın meşru Hükümeti'ne desteği 100 yıllık kalleş planları nasıl bozdu? TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Mustafa Canbey, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, canlı yayında; Libya'daki son durumu değerlendirdi...

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