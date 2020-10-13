İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası Enis Berberoğlu kararını tekrar görüştü.
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini reddetti.
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: "Yeniden yargılanmasına gerek yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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