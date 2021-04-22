“MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mam-t-muhimmatimizin-ilk-test-atisi-akinci-tihadan-basariyla-gerceklestirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.