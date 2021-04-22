Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
“MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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