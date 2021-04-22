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    Yeniasır TV Gündem “MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”

    “MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”

    Giriş Tarihi: 22.04.2021, 19:18

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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