Manisa’nın Kula ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle emniyet güçleri ile karayolları ekipleri önlem aldı. Karayolu üzerinde 4 küreme aracı ile kar küreme çalışmaları yapan karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için de gerekli tedbirleri aldı.Türkiye'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda kar sağanağı yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, Kula'ya bağlı Kavacık Mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasında etkisini gösterdi. Yer yer 10 santimetreye kadar ulaşan kar yağışında, İzmir 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uşak 25. Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personelleri trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için önlem adlı. Kar yağışının başladığı andan itibaren 4 küreme aracı ile birlikte karayoluna çıkan personeller, şiddetli kar yağışlarında trafiğin aksadığı Kovukdere mevki ile Kavacık Mahallesi arasında kar küreme çalışmaları yaptı. Kula bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri ise, karayolu üzerinde belirli noktalarda denetlemeler yaptı.
Manisa Kula’da kar yağışı etkili oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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