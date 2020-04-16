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    Manisa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem!

    Giriş Tarihi: 16.04.2020, 12:48

    Ege beşik gibi sallanıyor! İzmir ve Manisa'da deprem... Son dakika... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sabaha karşı 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 06:59'da da İzmir, Karaburun açıkları 3.8 ile sallandı.

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    BİR DEPREM DE İZMİR'DE

    AFAD 06:59'da ise İzmir, Karabağlar açıklarında bi depremin meydana geldiğini bildirdi.

    İkinci depremin büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı. Derinliği ise 42 km olarak belirtildi.

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