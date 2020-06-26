Manisa'da deprem! İşte tüm detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/manisada-deprem-iste-tum-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Manisa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olarak belirlenen depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Deprem saat 10.21'de yerin 9, 29 KM derinliğinde meydana geldi. Manisa'da yaşanan deprem İzmir dahil olmak üzere birçok ilde de hissedildi. İşte depreme dair tüm detaylar...