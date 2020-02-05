Manisa'da korkutan artçılar

Manisa'da artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar panik yaşadı. İlçede saat 20.55'te hissedilen sarsıntı ile bazı ilçe sakinleri parklara ve meydanlara çıktı.
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