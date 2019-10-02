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Manisa'da otomobilin bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 11:51

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde yer kalmayınca 2 kişi, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı. Can güvenliklerini hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşürenlerin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Eylül Çarşamba günü, Turgutlu'ya bağlı İstiklal Mahallesi Yalova Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobilde yer kalmayınca 2 kişinin, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptığı görüldü. Çevredekilerin endişeli bakışları arasında giden otomobildekiler, can güvenliklerini hiçe sayıp, trafiği de tehlikeye düşürdü. Bagaj kapağı üzerinde yolculuk anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

DHA

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