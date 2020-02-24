Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/manisada-siddetli-deprem-izmirde-de-hissedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ



Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.