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    Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı geldi: Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun!

    Giriş Tarihi: 26.06.2020, 11:24

    Manisa'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Yerin 9,29 KM derinliğinde ve saat 10.21'de meydana gelen depremin ardından Jeofizik Mühendisi Sinancan Öziçer değerlendirmelerde bulundu. İşte depreme dair tüm ayrıntılar...

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