Manisa'daki meydana gelen selde yaşlı adam metrelerce sürüklendi

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Manisa'da Sağanak Sele Dönüştü, Yıktı Geçti! Yaşlı Adam Selde Sürüklendi!

Saruhanlı'da salı günü etkili olan sağanak sırasında Büyükbelen Mahallesi, sele teslim oldu. Dağlardan gelen sel suları bazı evlere doldu. Mahallede 2 koyun öldü, 2 metruk bina yıkıldı. Cemalettin Gürgülü ise sel sularına kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan Görgülü, hafif yaralandı. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yağış sırasında 10 dakika boyunca etkili olan dolu da bölgede ekili ürünlere zarar verdi. Bir otomobilin sürüklenmesi ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.