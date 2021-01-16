Manisa'ya 4 dev yatırım birden! Açılışlarını Başkan Erdoğan yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/manisaya-4-dev-yatirim-birden-acilislarini-baskan-erdogan-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden, gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile de mücadele ettik." dedi. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.