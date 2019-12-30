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"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 18:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski avukatı Mehmet Ali Alan, Mansur Yavaş’ın Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemdeki usulsüz satışlarını belgeleriyle A Haber’e anlattı.

Alan, "Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı iken FETÖ'cü bir vakıfa metrekaresi 17 kuruştan arsa satıyor. Toplamı 161 bin lira olan yer usulsüz bir şekilde satılıyor." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ BELEDİYEYİ BÜYÜK ZARARA UĞRATTI"

Yavaş'ın belediyeyi büyük zarara uğrattığını söyleyen Alan,"Mansur Yavaş'ın katıldığı bir toplantı da 3 kat konut alanlı yeri, 5 kat ticari alana dönüştürmüşler, böylece 2 parselden çok büyük bir rant kazandılar." diye belirtti.

Toplamı 161 bin lira olan yerin satışının fetöcü bir vakfa yapıldığını belirten Alan, daha sonra bu vakfa kayyum atandığını belirtti.

"HEM BELEDİYENİN AVUKATI HEM BELEDİYE DAVA AÇIYOR"

Mansur yavaşın özel avukatının hem kendisinin, hem Belplas isimli şirketin, hem de belediyenin avukatı olduğunu söyleyen Alan, "Yavaş'ın avukatı hem belediyenin avukatı hem de belediyeye dava açıyor. Bu etik midir? Ahlaki midir?" sorusunu yöneltti.

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