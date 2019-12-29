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Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki rüşvet skandalının tanığı canlı yayında konuştu

Giriş Tarihi: 29.12.2019, 17:51

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün, yaşananları canlı yayında bir bir açıkladı. Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeyi anlatan Sibel Aygün, "25 milyonu alenen istediler. İki meclis üyesi de "bana abinin gönlünü yap" dedi. Arabayla giderken de "3 ve ya 5 milyon verseniz de olur" dediler ama Mansur Yavaş kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

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