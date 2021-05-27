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    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Mahkeme kararını verdi

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 21:49

    İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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