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    Yeniasır TV Gündem Marmara için müsilaj eylem planı! Bakan Kurum'dan kritik açıklama

    Marmara için müsilaj eylem planı! Bakan Kurum'dan kritik açıklama

    Giriş Tarihi: 06.06.2021, 13:42

    Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurum: "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız." dedi.

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