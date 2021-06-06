Marmara için müsilaj eylem planı! Bakan Kurum'dan kritik açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/marmara-icin-musilaj-eylem-plani-bakan-kurumdan-kritik-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurum: "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız." dedi.