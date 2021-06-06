Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurum: "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız." dedi.
Marmara için müsilaj eylem planı! Bakan Kurum'dan kritik açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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