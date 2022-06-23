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    Marmaris yangınında flaş gelişme! Bakan Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var

    Giriş Tarihi: 23.06.2022, 11:33

    Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Soylu, "Bir tespitimiz ve kimlik var, yakında açıklayacağız." dedi. Bakan Kirişci, ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

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