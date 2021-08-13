Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/marmaris-yanginindan-geriye-kalanlar-yurek-burktu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmaris'te günlerdir devam eden yangınlar söndürüldü. Geriye ise hüzünlü manzaralar kaldı. Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böyle görüntülendi. Yemyeşil manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri etkileyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı.