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    Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu

    Giriş Tarihi: 13.08.2021, 11:00

    Marmaris'te günlerdir devam eden yangınlar söndürüldü. Geriye ise hüzünlü manzaralar kaldı. Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böyle görüntülendi. Yemyeşil manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri etkileyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı.

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