Marmaris’te go kart işletmesin tepki!

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu açlık grevi başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.