Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu açlık grevi başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Marmaris’te go kart işletmesin tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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