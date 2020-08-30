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    Marmaris’te go kart işletmesin tepki!

    Giriş Tarihi: 30.08.2020, 13:46

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu açlık grevi başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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